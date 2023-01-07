Завтраки по 600 грн и номера от 2500: в Буковеле аншлаг, несмотря на цены и войну

На зимнем курорте в Буковеле лыжный сезон в самом разгаре. Не пугает украинцев ни война, ни растущие цены.

Популярное место в Карпатах все также привлекает украинцев. Сколько стоит покушать, спуститься с трассы и переночевать, описывают пользователи в соцсетях.

Проживанием в сезон влетит любителю скатиться с гор в копеечку. За самый дешевый номер в период рождественских праздников придется заплатить от 2500 грн за ночь. Это если повезет.

В основном остались номера со средней стоимостью 6-7 тысяч гривен за ночь, но есть номера и по 36 тысяч гривен за одну ночь.

Цены на питание в кафе и ресторанах также очень высокими. Завтрак в гостиничном комплексе на одного человек может стоить от 400 грн. В то же время в одной из популярных гостиниц Radisson Blu Resort Bukovel завтрак стоит 600 гривен на одного человека.

Можно посмотреть стоимость блюд ресторана Filvarok, который находится на горе. В их меню салат из квашеной капусты будет стоить 205 грн и порция дерунов 335 грн.

По словам отдыхающих, за ужин на двоих придётся заплатить около 1500-2000 грн.

Не дешево обойдется и стоимость кофе в маленьких точках на улице. Судя по рекламному объявлению, чашечка “Эспрессо" согреет ваш кошелек за 100 грн.

А если вы привыкли к чаю, то будьте готовы заплатить за маленький заварник 140 грн.

Во время рождественских праздников, а именно с 02.01.2023 по 06.01.2023, стоимость аренды экипировки для лыжников выросла на 15%.

Также выросли цены на подъемники, которые доставляют лыжников на горные вершины.

Разовый подъем на одного человека стоит 500 гривен, абонемент на 5 дней обойдется в 7500 грн.

По словам туристов, цены в этом году выросли на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

"Все очень дорого, аренда экипировки и абонемент на подъемник на 5 дней обошелся в около 11 тысяч гривен с человека. Жильё - 3500 за одну ночь для двух человек. Питание - около 1500-2000 в день на одного человека. Вот и посчитайте, получается около 35 тысяч гривен с человека на 5 дней", - рассказал один из отдыхающих в Буковеле, Сергей.

По словам молодого человека, неделя отдыха на двоих, с учетами затрат на дорогу, обойдется примерно в 2 тысячи долларов.

Для любителей более оригинальных развлечений в Буковеле доступны прогулки на собачьих упряжках. Стоит такое удовольствие 3000 гривен за 1.5 км с одного человека.

Также можно прокатиться на сверхбыстрой санной трассе длинной в 1.5 км. Это единственная подобная трасса на территории Украины. Стоимость одного спуска - 600 грн с человека.

Напомним, что журналисты "Украинской правды" ранее провели расследование на французском побережье. В своем репортаже с названием "Батальон Монако" они показали, как отдыхают слуги народа.

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