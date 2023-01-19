Зеленский о возможности переговоров с Путиным: 'Не уверен, что он еще жив'

Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможными переговоры по окончанию войны с российской стороной. По его словам, непонятно "с кем и о чем говорить".

Во время видео-выступления перед участниками "Украинского завтрака" в Давосе 19 января глава государства выразил "опасения", что российского диктатора владимира путина уже нет в живых. Поэтому и разговаривать не с кем.

"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется - телевизионщики поймут - на "хромакее", не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он жив… Я не знаю, кто принимает решение, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем. Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", – передает слова Зеленского BBC.

Украинский лидер также считает, что российский диктатор войдет в историю как человек, выкопавший огромную пропасть между народами России и Украины.

"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сохранить жизнь их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно пути стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", — добавил Зеленский. .

Во время обращения к участникам форума президент также напомнил, что Украина стремится вернуть все свои оккупированные российскими боевиками территории.

"Наша цель – деоккупировать наши территории. Крым – наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наше", – добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с рф будут возобновлены только после возвращения всех территорий в пределах 1991 года. Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что кремль давит на украинских партнеров, чтобы те убедили Зеленского в проведении переговоров с россией на их условиях.

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