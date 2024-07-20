Зеленский об убийстве Фарион: одна из версий ведет в россию

20 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых докладах от министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя СБУ Василия Малюка о расследовании убийства ученой, общественной и политической деятельницы Ирины Фарион.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что правоохранители тщательно анализируют записи с камер наблюдения, опрашивают свидетелей и обследуют территорию нескольких районов. Рассматриваются все возможные версии, включая версию, ведущую к России.

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"Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ведущую в Россию. Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника", — написал он.

В частности, Национальная полиция Украины и СБУ привлекли все необходимые ресурсы для поиска преступника. Руководители правоохранительных органов находятся на месте происшествия во Львове.

Реакция Зеленского на убийство Фарион. Источник: Т.me/V_Zelenskiy_official Реакция Зеленского на убийство Фарион. Источник: Т.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает расследованию, и выразил соболезнования семье и близким Ирины Фарион.

Напомним, 19 июля около 19:30 на одной из улиц Львова неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. Женщину госпитализировали с ранением головы. Несмотря на усилия медиков, она умерла.

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