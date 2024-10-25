Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Украину из-за его участия в саммите БРИКС

По информации от высокопоставленных лиц в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский не одобрил запланированный визит Гутерриша в Украину. Решение связано с присутствием генсека ООН на масштабном дипломатическом мероприятии в Казани БРИКС – крупнейшем в России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Хотя во время саммита Гутерриш призвал к установлению "справедливого мира" в Украине и обратился к Путину с требованием прекратить продолжающуюся более двух лет войну, само его участие в мероприятии вызвало возмущение украинской стороны. Об этом пишет OBOZ.

На саммите присутствовало 20 мировых лидеров, включая главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"Президент не дал согласие на визит Гутерриша после Казани. Его не будет в Украине, в частности из-за пренебрежения принципами здравого смысла и международного права, продемонстрированного в Казани", - сообщил источник в президентской администрации.

Напомним, мы уже писали об основных тезисах встречи Зеленского с журналистами.

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