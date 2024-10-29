Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи: договорились активизировать контакты на всех уровнях

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем договорился об усилении контактов на всех уровнях и активизации обмена разведданными в связи с использованием Россией северокорейских военных в войне против Украины. Зеленский также поблагодарил президента Южной Кореи за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за оказанную и запланированную финансовую и гуманитарную помощь.

Об этом заявил Зеленский в соцсетях.

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"Обсудили привлечение северокорейских военных к российской агрессии в Украине. Вывод очевиден — война приобретает международный характер и выходит за пределы конфликта между двумя государствами. Я поделился с коллегой актуальной информацией о прибытии 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны вблизи зоны боевых действий, а также увеличение их количества до 12 тысяч.

Достигнуты договоренности о расширении обмена разведданными, координации действий на всех уровнях, включая самый высокий, чтобы разработать стратегию действий и ответные меры на эту эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству наших совместных партнеров. В рамках этого соглашения в ближайшее время Украина и Республика Корея обменяются делегациями по координации шагов".

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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