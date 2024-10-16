Зеленский представил в Раде основные пункты Плана победы (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября выступил перед Верховной Радой, где представил стратегию победы Украины в войне с Россией. Президент пояснил, что план включает пять основных пунктов и три секретных

Зеленский отметил необходимость немедленного воплощения стратегии, чтобы завершить войну до следующего года. Об этом сообщает Офис Президенту.

Основные пункты плана победы Украины

1.Вступление Украины в НАТО

Первый пункт касается приглашения Украины в Альянс. Зеленский заявил, что десятилетиями Россия использовала неопределенность статуса Украины как причину для своих действий. Присоединение Украины к НАТО станет мощным сигналом России о поражении ее стратегических амбиций. "Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл геополитически", - заявил глава государства. Президент подчеркнул, что этот шаг символизирует больше, чем просто членство, а есть признание европейского курса и демократии Украины.

2.Укрепление обороны

Второй пункт сосредоточен на обеспечении устойчивости украинской обороны против агрессора. Зеленский отметил, что благодаря успешным военным операциям можно одновременно удерживать позиции и вести боевые действия на российской территории. Он также привел конкретные меры, которые помогут в достижении поставленных целей:

Поэтому ключом к реализации этого второго пункта Плана победы есть:

- Успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

- необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

- помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины;

- вывод ПВО Украины на такой уровень, достаточный для защиты наших городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров;

- расширение операций с применением наших украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

- снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры – и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

- предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

"Для каждого из подпунктов оборонного пункта плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование - что именно наши цели, как мы их достигаем и на сколько это уменьшит российскую способность продолжать войну", - пояснил Зеленский.

3.Сдерживание

Этот пункт предусматривает формирование стратегического сдерживающего пакета для обеспечения защиты Украины. Секретное приложение к этому пункту уже передано нескольким ключевым международным партнерам – США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Цель состоит в том, чтобы Россия понимала: в случае агрессии, она получит жесткий ответ. "Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимают, какой это будет ответ, - они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому - сдерживание России от агрессии возможно и по Украине и всей Европе", - говорит Зеленский.

Президент отметил, что Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий России до следующих вариантов: присоединение к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированная потеря возможности продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания в соответствии с определенными военными целями.

"То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо уходит… к потере ее машины войны. Мир благодаря силе", - подытожил президент.

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4. Экономическая стратегия

Зеленский обратил внимание на значение украинских природных ресурсов, таких как уран и литий, которые являются стратегически важными. Украина стремится заключить соглашение с партнерами, предусматривающее защиту ресурсов, инвестиции и совместное использование этого потенциала. Президент считает, что это усугубит экономическое давление на Россию. "Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне. И это наша возможность роста", - заявил Зеленский, добавив, что у кономического пункта стратегии есть тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Президент сообщил, что Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности Евросоюзом, частью которого будет и с другими мировыми партнерами заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

Также, Зеленский подчеркнул, что "это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления. Российские сообщники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего.

5. Послевоенный период

Пятый пункт направлен на использование опыта украинских военных в укреплении НАТО. После войны Украина готова предлагать своих военных для замещения отдельных контингентов США в Европе. "Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе", - подчеркнул президент.

Также президент добавил, что украинские военные доказали свою способность быть несгибаемой силой. "И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами", - подытожил Зеленский.

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