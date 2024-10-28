Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом: что известно

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Исландию для участия в четвертом саммите Украина – Северная Европа. Это первый визит Зеленского в Исландию, в ходе которого он проведет двусторонние переговоры с премьер-министрами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Об этом он сообщил в Telegram.

Кроме того президент Украины планирует встречу с президентом Исландии и представителями ее парламента. Зеленский также примет участие в заседании Северного совета.

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"Обсудим поддержку Плана победы и направления, где наше сотрудничество может быть наиболее эффективным: финансирование производства оружия и дальнобойных средств в Украине, подготовка к зимнему периоду, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, обучение и оснащение украинских военных", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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