Зеленский рассказал, когда солдаты КНДР появятся на фронте в Украине
По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. 25 октября главком Александр Сырский доложил ему о привлечении Россией военных из Северной Кореи.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в соцсетях, назвав это очевидным эскалационным шагом РФ.
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"Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому необходима принципиальная и сильная реакция лидеров мира".
Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию".
Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.
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