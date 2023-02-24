Зеленский расстрогался во время пресс-конференции на вопросе о детях и родителях (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский умилялся на пресс-конференции после вопроса о его детях, жене и родителях. Он заявил, что на этот вопрос ему отвечать сложнее всего.

"Я очень люблю свою жену и детей, это главные люди для меня. Не часто вижу их. Родителей я совсем не вижу. Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что семья всегда у него в сердце. При этом Зеленскому пришлось несколько раз делать паузу, чтобы сдержать слезы.

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"Главное их не подвести. Главное, чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах. Это очень важно для президента воюющей страны, чтобы дети были здесь, потому что государство здесь", – подчеркнул глава страны.

Напомним, ранее Зеленский оценил вероятность прямого наступления Беларуси. По его словам, вероятность этого события сейчас низкая.

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