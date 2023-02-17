Зеленский рассказал, есть ли риск нападения со стороны Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность прямого наступления Беларуси. По его словам, вероятность этого события сейчас низкая.

Он считает, что большинство белорусов не хотят воевать на стороне рф против Украины. Об этом Зеленский сказал во время Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы считаем, что на сегодняшний день вероятности и высокого риска такого нет. Они (россияне – ред.) могут уйти из Беларуси, но это сложно", – отметил президент.

Зеленский указал, что россие не удается затянуть белорусских военных в войну, потому что около 80% населения Беларуси не хотят воевать против Украины. Впрочем, рф не покидает усилий.

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"Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка, потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или ракеты. Они были под контролем россии. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам, ты в этот момент становишься террористом и делаешь Белоруссию частью террористического режима путина", – предостерег он.

Зеленский подчеркнул, что в таком случае Беларусь станет субъектом предстоящего проигрыша, суда, трибунала и возмещения.

Напомним, что де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко боится предательства Комитета государственной безопасности. По недоверию к спецслужбам он создает дополнительное подразделение охраны.

Также Лукашенко в декабре отметился новым циничным заявлением о войне в Украине.

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