Зеленский уволил всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении от должностей всех руководителей областных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Он отметил, что управлять системой ТЦК должны люди, "точно знающие, что такое война".

Публикуем полный текст обращения Зеленского к украинцам:

Как только провел заседание СНБО. Специальное. Один вопрос ключевой – результаты проверки "военкоматов". Доклады – ДБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Комплексно.

В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов". 33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Работники ВЛК. Остальные должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница. Цинизм всюду одинаков.

Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу.

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Наши решения следующие:

Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма… Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины.

Каждый "военком", в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Совершенно справедливую. Полную.

Уволенные "военкомы" и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, – на фронт.

Но подчеркну: армия не есть и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно – под суд.

Вопросы ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто аморально. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. В настоящее время проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут.

Напомним, что против одесского военкома Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. Суд отправил его под арест на 60 дней.

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