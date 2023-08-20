Зеленский в Нидерландах договорился об F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 20 августа прибыли в Королевство Нидерланды с официальным визитом. Этот визит был посвящен теме "авиационной поддержки" Украины.

В ходе переговоров с премьер-министром Марком Рютте, как сообщил Зеленский в Телеграмме, была достигнута договоренность, что истребители F-16 закроют украинское небо.

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"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марку! Спасибо всем, кто помогает!", – эмоционально подписал Зеленский совместное фото с Марком Рютте.

По словам главы государства, сегодня сделан еще один шаг "на усиление воздушного щита Украины. F-16".

"Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", – заметил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил: "F-16 будет в Украине. 42 самолета Нидерланды предоставят Украине после тренировки наших пилотов".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что в мае Нидерланды объявили, что будут учить украинцев для развертывания F-16. "Но все понимают, что невозможно проводить обучение, если нет самолетов. То есть для обучения необходима доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи", — сказал он.

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