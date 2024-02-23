Зеленский впервые объяснил, почему уволил Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в военном руководстве, в частности увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, как "перезагрузка", необходимое для лучшей координации и ускорения темпов работы.

В интервью Fox News глава государства сказал: "Время – это жизнь людей, и мы не можем ее тратить на бюрократию". Он отметил необходимость более гибких, технологических и оперативных подходов.

По словам президента, после увольнения Залужный получил звание Героя Украины за свою преданную службу по защите страны.

Зеленский не исключил, что Залужный может оказаться в оппозиции к нему, но отметил, что это будет его выбор.

Напомним, 8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Александра Сырского. Залужному было предложено "остаться в команде", но на какой должности – не уточнено.

9 февраля Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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