Зеленский высказал мнение о принудительной мобилизации: 'очень неправильно'

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает принятия комплексного и справедливого закона о мобилизации. Также он сказал, что против принудительной мобилизации украинцев.

В интервью немецкому телеканалу ARD Зеленский подчеркнул, что мобилизация имеет важный момент демобилизации. Он отметил, что украинские защитники уже длительное время находятся на фронте.

"Многие отвоевали, много дней. Есть люди, которые все 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Но я считаю, что благодарности от общества мало. Надо справедливые ротации, надо давать широкие отпуска", – заявил президент.

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Он также добавил, что у военных высокие зарплаты, но нельзя все перекрыть деньгами — нужна справедливость в этом направлении.

"И так же я ожидаю… закона о справедливой мобилизации. Я хотел бы, чтобы это был комплексный, справедливый законопроект. Их задача это сделать. Никто не говорит, что это популярное решение или непопулярное. Но мне кажется, что важно, чтобы военные вместе с Минобороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос", – сказал Зеленский.

Комментируя ситуацию, когда представители ТЦК ходят по улицам в поисках мужчин призывного возраста и принудительно вручают повестки, президент отметил, что такого не должно быть.

"Да, есть случаи, очень неправильно. Когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили к военкоматам и т.д. Есть такие случаи? Да, есть. Правильно ли? Абсолютно нет, они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных, когда они будут готовить этот законопроект, их и депутатов, я попросил, чтобы не было шансов ходить по улицам", – сказал он.

По словам Зеленского, сегодня есть возможности применения диджитал-формата, чтобы решать этот вопрос современным способом. Зеленский добавил, что понимает, что мобилизация является сложным вопросом, но считает, что важно найти справедливое решение, которое будет учитывать интересы всех сторон.

"Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, которые мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте. У нас большая армия. Вопрос справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и они не вернулись на свою работу, и это их право. Но если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украину. Потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, солдатам, которые нас защищают", – резюмировал Зеленский.

Ранее бывший командир полка "Азов" заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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