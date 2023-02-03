Зеленый лук на подоконнике круглый год: простые способы выращивания

Если вы любите зеленый лук, то можно зимой не искать его в магазинах и на рынках, а вырастить самим. К тому же есть способы очень легкие и простые.

На подоконнике прорастить зеленые побеги можно в горшке, пакете или пластмассовой бутылке, с грунтом или без него. Даже в опилках.

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Для проращивания обычно используют традиционный посевной лук. Он быстро прорастает и дает большое количество перьев. Однако можно прорастить и обычный репчатый лук.

Лук довольно неприхотливое растение, поэтому не требует специфического грунта. Если вы выберете способ высадки в грунт, то выберите рыхлый, который будет пропускать воздух и влагу, чтобы луковицы не гнили. Для этого возьмите в равных частях торф, перегной (компост) и песок.

Перед посадкой следует тщательно приготовить луковицы. Выбирайте не имеющие повреждений, признаков гниения и плесени. Перед высадкой замочите луковицы в воде в сутки, а лучше перед посадкой можно замочить их в слабом растворе марганцовки в течение 20-30 минут.

Перед посадкой рекомендуется:

снять всю верхнюю сухую шелуху (чтобы она не гнила);

аккуратно подрезать верхушки луковиц (срезать можно даже немного белого тела луковицы).

Чтобы лук на подоконнике занимал меньше места, попытайтесь прорастить его вертикально – в пластиковой пятилитровой бутылке.

Для этого нужно проделать ножом или ножницами отверстия по всей бутылке, а верхушку сосуда срезать. Снизу бутылки горячим гвоздем или ножом сделайте дренажные отверстия, из которых будет стекать лишняя вода, когда вы будете поливать лук. Затем засыпьте тонкий слой почвы и увлажните, разложите по нему луковицы таким образом, чтобы их хвостики выглядывали из бутылки. Затем засыпьте снова слой почвы, увлажните и снова разложите лук. Поступайте так, пока бутылка не будет заполнена вверх.

Уже через некоторое время вы получите щедрый урожай зеленых перьев.

Напомним, что репчатый лук является популярным ингредиентом во многих блюдах, но как его почистить и нарезать без слез. UAportal рассказывает о 15 действенных методах.

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