Земельный налог в Украине: должны ли его платить лица с инвалидностью 3 группы

Каждый собственник или пользователь земельного участка в Украине обязан уплачивать налог на землю. В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда действуют исключения из этого правила.

Юрист Лариса Кись в комментарии для "24 Канала" объяснила, что некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты земельного налога. Среди них – лица с инвалидностью, родители из многодетных семей, пенсионеры, участники боевых действий и люди, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

На сегодня владельцы земельных участков, расположенных на временно оккупированных территориях, освобождают от уплаты земельного налога.

"Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном этим Кодексом", – отметила Лариса Кись.

Читайте также: В Украине ввели новые правила уплаты налогов: кого это коснется и что изменится

Кто еще имеет право на освобождение от налога

Вместе с тем согласно пункту 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины земельный налог не уплачивают:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны;

физические лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, лица с инвалидностью 3 группы обязаны уплачивать земельный налог.

Лариса Кись также отмечает, что физические лица, относящиеся к 4 категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы, не имеют права на льготы по уплате земельного налога.

Читайте также: В Украине могут ввести налог на посылки: предусматривающие поданные в Совет законопроекты

Какие категории земель не подлежат налогообложению

От уплаты налога освобождаются разные типы земельных участков в зависимости от их целевого назначения, в частности те, которые используются для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т. п., но в пределах установленных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

– в размере не более 2 гектаров; для строительства и обслуживания жилого дома , хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

– не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

– не более 0,01 гектара; для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто должен платить налог на недвижимость.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!