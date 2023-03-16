Зенитчики ВСУ хорошо "насыпали" оккупантам: драйвовое видео

Война в Украине - Зенитники ВСУ насыпали свинца на враждебные позиции оккупантов

Украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады.

Драйвовое видео показали на Facebook-странице 5 ОШБр. Там добавили, что на ролике показана работа зенитчиков.

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Военные не назвали направление, на котором сделано видео. Однако точно известно, что оккупантам не спастись от украинских защитников.

"Держите заряд драйва от зенитчиков 5 ОШБр. Прекрасно ребята насыпают", – говорится в сообщении.

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Напомним, что украинские военные под Бахмутом выбили "вагнеровцев" из окопов. Это удалось сделать бойцам 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в ближнем бою.

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