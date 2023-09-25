Жаристый, кубовый и кармазиновый: Авраменко рассказал об интересных украинских названиях цветов

Языковед Александр Авраменко призвал граждан Украины к вниманию и точности передачи каждой эмоции, каждого оттенка и цвета языка.

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Известный педагог и лингвист Александр Авраменко во время своего экспресс-урока в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1" поделился интересной информацией о выразительных словах, которые используются для описания цветов и их нюансов.

"Многие из нас знакомы с семью основными цветами радуги, но наш глаз может ощущать десятки, сотни, а может быть, и тысячи оттенков – и для каждого из них существует свое собственное название", – поделился Авраменко.

Лингвист предложил проверить языковую интуицию и установить соответствие между цветом и его выразительным названием. В этом тесте были такие слова: "жаркий", "кубовий", "кармазиновий", а также три цвета: "індиго", "темно-малиновий" и "яскраво-червоний".

По словам Авраменко, "жаркий" описывает цвет огня и пылающей жары, и он соответствует "яскраво-червоному". В то время как "кубовий" указывает на насыщенный синий оттенок, который может быть определен как "індиго". "Кармазиновий" - это выразительное слово, описывающее темно-малиновый или темно-красный цвет.

"Друзья, мы должны заботиться о том, чтобы передать каждую эмоцию, каждый оттенок и каждый цвет с точностью", – подчеркнул выдающийся преподаватель Украины.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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