Ждать не долго: в трудах Ньютона заметили дату конца света

Исаак Ньютон, один из самых известных ученых в истории, предсказал конец света, который, по его расчетам, должен наступить в 2060 году. Эти прогнозы были найдены в его работах в 1704 году, и они вызвали широкий резонанс среди общественности.

Согласно исследованиям Ньютона, конец света он вывел из-за тщательного изучения Библии и религиозных текстов. Он верил, что мир, которым мы его знаем, закончится, а на его месте будет установлено "Царство Небесное", где еврейский народ восстановит свое могущество в Израиле, пишет Daily Star.

Ранее: Ждали конца света: в Кении члены секты довели себя до смерти от голода

Прогноз Ньютона о 2060 году вызвал беспокойство, ведь осталось менее 40 лет до этой даты. Последние опросы показывают, что каждый седьмой считает, что станет свидетелем апокалипсиса в своей жизни и предсказание выдающегося ученого лишь усиливает эти страхи.

Ньютон написал детальный математический расчет. Источник: Jerusalem's Hebrew University Ньютон написал детальный математический расчет. Источник: Jerusalem's Hebrew University

Несмотря на то, что многие скептически относятся к разным пророчествам, слова Ньютона имеют значение из-за его научных достижений. Он предсказал, что в середине 21 века Христос вернется на Землю, где будет править тысячи лет.

Исаак Ньютон. Источник: SWNS Исаак Ньютон. Источник: SWNS

Интересно, что другие современные ученые тоже делали подобные прогнозы. Сэр Мартин Риз, один из ведущих ученых сегодняшнего дня, в своей книге заявил, что человечество имеет лишь 50% шансов выжить в 21 веке, что придает вес мыслям Ньютона о будущих угрозах.

Напомним, исследователь Ватикана утверждает, что да Винчи скрыл дату апокалипсиса в своей картине с Иисусом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!