Чекати не довго: у працях Ньютона помітили дату кінця світу

Ісаак Ньютон, один із найвідоміших учених в історії, передбачив кінець світу, який, за його розрахунками, має настати у 2060 році. Ці прогнози було знайдено у його працях 1704 року, і вони викликали широкий резонанс серед громадськості.

Згідно з дослідженнями Ньютона, кінець світу він вивів через ретельне вивчення Біблії та релігійних текстів. Він вірив, що світ, яким ми його знаємо, закінчиться, а на його місці буде встановлено "Царство Небесне", де єврейський народ відновить свою могутність в Ізраїлі, пише Daily Star.

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Прогноз Ньютона про 2060 рік викликав занепокоєння, адже залишилося менш як 40 років до цієї дати. Останні опитування показують, що кожен сьомий вважає, що стане свідком апокаліпсиса у своєму житті, і передбачення видатного вченого лише підсилює ці страхи.

Ньютон написав детальний математичний розрахунок. Джерело: Jerusalem’s Hebrew University

Попри те, що багато хто скептично ставиться до різних пророцтв, слова Ньютона мають значення через його наукові досягнення. Він передбачив, що у середині 21 століття Христос повернеться на Землю, де правитиме протягом тисячі років.

Ісаак Ньютон. Джерело: SWNS

Цікаво, що інші сучасні вчені також робили подібні прогнози. Сер Мартін Різ, один із провідних науковців сьогодення, у своїй книзі заявив, що людство має лише 50% шансів вижити у 21 столітті, що додає ваги думкам Ньютона про майбутні загрози.

Нагадаємо, дослідник Ватикану стверджує, що да Вінчі сховав дату апокаліпсиса у своїй картині з Ісусом.

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