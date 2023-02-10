Ждите неприятностей: названные вещи, которые лучше не хранить дома

Во время генеральной уборки старайтесь проводить в доме ревизию, чтобы найти предметы, которые могут повредить вам. Это могут быть сломанные часы, пустые бутылки или посуда, которая имеет дефекты.

По народным приметам эти вещи могут принести вам неудачи и даже привести к постоянным ссорам с родными.

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Да, по верованиям, в доме не должно быть разбитых зеркал. Даже если на зеркале образовалась незначительная трещина, то его следует избавиться. Иначе – в вашем доме постоянно будут ссоры и часто будут возникать какие-то неприятности.

Говорят, что разбитые зеркала могут похищать женскую красоту.

Не стоит держать в доме часы, стрелки которых остановились - они будут мешать двигаться вперед по жизни. Считается плохим знаком, если остановились наручные часы. Чтобы отвлечь неудачи, советуют на ночь его опустить в воду, а утром вынести на помойку подальше от дома.

Если же в вашем доме есть пустые бутылки – избавьтесь от них, иначе вас могут преследовать нищета.

Следует выбросить и старую потрескавшуюся или частично сломанную посуду, чтобы не накапливать в доме негативную энергетику. В народе говорят, что разбить посуду – к счастью. Однако, если в доме хранить треснувшую чашку или надщербленную тарелку, то они могут привлечь конфликты.

А еще считается, что из дома лучше вынести подарки от тех людей, с которыми вам неприятно и некомфортно общаться. Считается, что люди, желающие вам зла, могут подарить какую-то вещь и она будет "излучать" негативную энергетику в вашем доме. Итак, если верите в приметы и предрассудки, не жалейте подарков от "злых" знакомых и выносите их на помойку. Кстати, их можно передарить – вы не передадите негативную энергетику тому, кому передарите ненужные вещи, конечно, если сделаете это от всей души, не имея в душе желания "подарить зло".

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