Железное сердце Луны: Ученые доказали, что спутник Земли имеет твердое металлическое ядро.

Ученые совершили важное открытие, которым было доказано наличие твердого металлического ядра в центре Луны, аналогично ядру Земли. Исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nature, указывают на присутствие твердого внутреннего ядра диаметром около 500 километров, что составляет примерно 15% от общего диаметра Луны.

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Другие исследователи из Национального центра научных исследований Франции и других научных учреждений страны провели анализ данных космических миссий и использовали метод лазерной локации для измерения расстояния между Землей и Луной. В результате они обнаружили доказательства перемещения лунной мантии в течение эволюции Луны с момента ее образования. Этот процесс, известный как "переворачивание мантии", может объяснить большое количество железа на Луне.

Указанные выводы помогут ученым разгадать еще одну загадку – исчезновение магнитного поля Луны, когда-то превышавшее земное поле в 100 раз. Исследователи считают, что их результаты поддерживают сценарий глобального переворота мантии Луны, что дает важные сведения о хронологии лунной бомбардировки в первый миллиард лет существования Солнечной системы.

Это исследование имеет большое значение для дальнейшего понимания структуры и эволюции Луны, а также способствует развитию новых теорий о развитии спутника.

"Наши результаты поддерживают сценарий глобального переворота мантии, дающий существенное представление о хронологии лунной бомбардировки в первый миллиард лет существования Солнечной системы", – говорят авторы исследования.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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