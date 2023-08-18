Желтый налет на белой раковине: как быстро убрать

Желтый налет на сантехнике – это неприятно. Следует помнить, что чем быстрее вы начнете борьбу с этой неприятностью, тем легче будет от нее избавиться.

Об этом сообщили в Pixel. Для борьбы с налетом можно использовать обычные средства. Для простого и эффективного метода борьбы вам понадобятся сода, губка, защитные перчатки и средства для мытья посуды.

Для начала нужно увлажнить загрязненную поверхность. Далее следует смешать соду и средство для мытья посуды в равных пропорциях. Получившуюся смесь нанести на загрязненный участок и оставить на 10-15 минут. После этого можно приступать к очистке, используя мягкую сторону губки. Важно после мытья раковину ополоснуть чистой водой и вытереть сухой тряпкой.

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Если на смесителе остались следы, следует использовать еще один метод. С помощью смеси из столового уксуса и чистой воды (пропорции – 1:1) можно легко удалить эти следы. В частности, нужно протереть раковину бумажным полотенцем.

Такой метод чистки не только поможет вам справиться с налетом на сантехнике, но и сделает процесс уборки более эффективным и быстрым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как эффективно и безопасно очистить раковину, используя обычную соду. В частности сода является идеальным средством для обеспечения блестящей чистоты раковины.

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