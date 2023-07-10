Женщина потратила 130 тысяч долларов, чтобы стать как Барби: фото до и после

В Швеции женщина потратила 130 тысяч долларов за 10 лет на всевозможные пластические операции, чтобы выглядеть как кукла Барби. 31-летняя Алисия Альмира сказала, что не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает добиться "совершенства" в подобии Барби.

Алисия Альмира в интервью Тruly рассказала, что с 9 лет мечтала выглядеть как "шлюха", потому что ее вдохновили персонажи датского телешоу "Девушки короля".

Она говорит, что за 10 лет успела увеличить грудь, сделать ринопластику, накачать губы, ей ввели наполнители вокруг глаз, щеки, челюсти. А еще она сделала подтяжку лица и несколько косметологических процедур. Женщина также наращивает ресницы и ногти и украшает тело татуировками.

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"Я стерла то, кем была раньше, чтобы стать "пластиковой девушкой". Я постоянно борюсь со стигмой, и нужно много мужества, чтобы отстаивать свои убеждения, мечты и образ жизни, когда это считается "противоречивым". Мне кажется интересным, что мои убеждения оцениваются как противоречивые, хотя на самом деле они далеки от этого – они традиционны", – прокомментировала Алисия Альмира свой выбор.

Женщина говорит, что изменившаяся внешность помогает ей зарабатывать немалые деньги на OnlyFans.

"Меня всегда привлекали крайности, и я хотела выглядеть как шлюха. Некоторые люди думают, что я сумасшедшая, но я не жалею, что сделала операцию... Я хочу выглядеть максимально пластиковым и вдохновлять других девушек делать то же самое", – добавила она. .

Ранее Алисия Альмира выглядела так:

Теперь женщина имеет вид "куклы":

Журналисты показали видео 2017 когда, когда Алисия Амира обращалась к врачам в надежде получить подтяжку ягодиц и другие операции, чтобы выглядеть "больше духа".

Она еще не увеличивала губы и выглядела как среднестатистическая женщина.

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