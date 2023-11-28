Жену Кирилла Буданова отравили – СМИ

У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. После длительного ухудшения здоровья жену главы ГУР госпитализировали.

Об этом сообщили источники в разведке в комментарии "Бабель". Отмечается, что "завершается курс лечения, далее - контроль врачей".

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"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — отметили источники.

Издание сообщило, что по поводу вероятной попытки убийства супруги начальника ГУР МО Украины ведется расследование.

Также информатор добавил, что до и после полномасштабного российского вторжения было совершено несколько покушений на самого Кирилла Буданова.

Источники УП утверждают, что Марианна Буданова жаловалась на плохое самочувствие, поэтому и сдали анализы, подтвердившие отравление. Отмечается, что она могла употреблять отравленную пищу.

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – сообщили источники УП.

Ранее сам Буданов заявлял, что его жена Марианна во время войны не уехала из страны, а проживает вместе с ним в его рабочем кабинете.

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