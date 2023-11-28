Дружину Кирила Буданова отруїли – ЗМІ

У Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами. Після тривалого погіршення здоров'я дружину голови ГУР ушпиталили.

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Про це повідомили джерела у розвідці в коментарі виданню "Бабель". Зазначається, що "завершується курс лікування, далі — контроль лікарів".

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"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — зазначили джерела.

Видання повідомило, що з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України ведеться розслідування.

Також інформатор додав, що до та після повномасштабного російського вторгнення було вчинено кілька замахів на самого Кирила Буданова.

Джерела УП стверджують, що Маріанна Буданова скаржилася на погане самопочуття, тому й здали аналізи, які підтвердив отруєння. Зазначається, що вона могла вживати отруєну їжу.

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: "вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", – повідомили джерела УП.

Раніше сам Буданов заявляв, що його дружина Маріанна на час війни не виїхала з країни, а проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

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