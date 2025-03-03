Жены участников боевых действий имеют право на ряд льгот: подробности

Жены военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, имеют законное право на ряд государственных льгот. В частности, это касается скидок на оплату коммунальных услуг.

Также семьи военнослужащих со статусом УБД имеют право на льготы на оплату жилья.Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Верховную Раду Украины.

К этим льготам входят:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (для лиц с инвалидностью – 100%);

75% скидка на приобретение топлива для домов, которые не имеют центрального отопления.

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На какие скидки имеют право семьи с нетрудоспособными людьми

В семьях, где все члены являются нетрудоспособными, скидка на газовое отопление составляет 75%. При этом она учитывается на двойную нормативную площадь – 42 кв. м на одного человека и 21 кв. м на семью. Члены семей военных могут подать заявАление для оформления этих льгот.

Скидка начисляется для каждого члена семьи отдельно: 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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