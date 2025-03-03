Дружини учасників бойових дій мають право на ряд пільг: подробиці

Дружини військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, мають законне право на низку державних пільг. Зокрема, це стосується знижок на оплату комунальних послуг.

Також сім’ї військовослужбовців зі статусом УБД мають право на пільги на оплату житла. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Верховну Раду України.

До цих пільг входять:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для осіб з інвалідністю – 100%);

75% знижка на придбання палива для будинків, які не мають центрального опалення.

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На які знижки мають право сім'ї з непрацездатними людьми

У сім’ях, де всі члени є непрацездатними, знижка на газове опалення становить 75%. При цьому вона враховується на подвійну нормативну площу – 42 кв. м на одну особу та 21 кв. м на родину. Члени сімей військових можуть подати заяву для оформлення цих пільг.

Знижка нараховується для кожного члена сім'ї окремо: 21 кв. м опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на всю сім'ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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