'Жирная и дорогая цель': бойцы 92-й бригады FPV-дроном уничтожили российскую САУ за 1,6 млн долларов (видео)

Украинские аэроразведчики на Луганском направлении с помощью FPV-дрона ликвидировали дорогостоящую российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 МСТА-С. Ее стоимость составляет примерно 1,6 млн. долларов.

Как сообщил командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко, депутат Киевского городского совета Юрий Федоренко, установку ликвидировали воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Он опубликовал видео, как "вражеская САУ сгорела на работе".

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"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российскую САУ 2С19 МСТА-С с помощью FPV-дрона… FPV-дрон приравнивается к классическому боеприпасу в современной войне долларов", – прокомментировал видео Федоренко.

Командир роты "Ахиллес" заметил, что 2С19 МСТА-С предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. Стоимость одной единицы оценивается в $1,6 млн.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области. оккупационные формирования использовали этот состав для хранения мин калибром 82 мм и 120 мм, а также снарядов калибром 30 мм и противотанковых мин ТМ-62.

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