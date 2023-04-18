Житель Британии во время ремонта кухни нашел картины в возрасте около 400 лет (фото)

Житель Великобритании Люк Бадворт во время ремонта в квартире, в которую переехал еще в октябре 2020 года, случайно обнаружил под потолком картины. Интересный случай произошел в городе Йорке на севере Англии.

BBC сообщает, что этим холстам может быть 400 лет. На картинах изображены сцены из книги под названием "Эмблемы", написанной поэтом Фрэнсисом Куорлзом в 1635 году.

По данным издания, медицинский исследователь из британского Университета Лидса Люк Бадворт со своей партнершей Хейзел Муни через два года после переезда в новое жилье решили сделать ремонт на кухне. И когда снимал прикрепленные панели под потолком, под ними открылись полотна.

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"Я достал свои инструменты и начал откалывать доску. Как только я снял панель – вот она картина, красивого цвета, с еще некоторыми слоями обоев викторианской эпохи", — рассказал мужчина о том, как обнаружил находку.

Местные СМИ сообщают, что эти произведения искусства были нарисованы непосредственно на штукатурке, они могут датироваться 17 веком. На одной из картин изображена библейская сцена – мужчину в клетке тянет за собой ангел. Также есть картина, где изображен мужчина на белой телеге, который "едет в царство небесное".

Владелец квартиры связался с Historic England, государственным органом, заботящимся об историческом наследии страны, и команда помогла ему узнать больше деталей и значений картин.

Представитель Historic England осмотрел произведения искусства и сделал несколько профессиональных фотографий и Бадворт получил высококачественную копию фриз в натуральную величину.

Саймон Тейлор, старший архитектурный исследователь северного региона Historic England, сказал, что это было "увлекательное повторное открытие".

"Мы считаем, что они имеют национальное значение и в контексте Йорка, где отечественные настенные росписи достаточно редки, они представляют особый интерес", — добавил он.

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