Житель Крыма погиб в россии от удара молнии в голову (видео)

На россии в Краснодарском крае 49-летний житель Крыма погиб после удара молнии. Она "атаковала" его на овощной базе под Краснодаром прямо в голову.

Видео, как молния попадает в голову мужчины, появилось в сети.

российские СМИ сообщили, что погибший был водителем фуры. Он приехал на овощную базу, чтобы загрузить авто. Известно, что в Краснодаре он иногда закупался на оптовой базе фруктами и овощами для перепродажи в Крыму.

"На овощной базе в хуторе Ленина ударом молнии убило водителя фуры", – говорится в сообщении.

Читайте также: На видео удалось снять очень редкую и красивую восходящую молнию

На кадрах видно, как мужчина бежал по территории базы и пытался скрыться от дождя. До навеса оставалось несколько шагов, как его резко поразила молния с головы до ног. Разряд был такой силы, что пострадавший сгорел заживо.

По факту гибели водителя фуры полицейские проводят проверку.

"Краснодарские полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии. Погибшим оказался 49-летний житель города Симферополь Республики Крым. Он во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадал". на месте", – сообщили в пресс-службе МВД РФ по Краснодару.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки молния дважды ударила самолет с пассажирами в аэропорту Литл-Рок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!