Жителей Тернополя призвали не выходить на улицы после ночной атаки россиян: что произошло

В ночь на 20 августа российские оккупанты совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины. Один из вражеских беспилотников попал в промышленный объект на окраине Тернополя, что привело к пожару.

В результате удара возник масштабный пожар, охвативший один из резервуаров с горючим. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, привлекшие значительные силы и средства для ликвидации последствий вражеской атаки. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать и взять под контроль, сообщает "Суспільне".

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В Тернополе едкий дым покрыл город. Источник: suspilne.media В Тернополе едкий дым покрыл город. Источник: suspilne.media

В Тернополе едкий дым покрыл город. Источник: suspilne.media В Тернополе едкий дым покрыл город. Источник: suspilne.media

В Тернополе едкий дым покрыл город. Источник: suspilne.media В Тернополе едкий дым покрыл город. Источник: suspilne.media

Из-за пожара в воздухе было ощутимо задымление, поэтому жителям города рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. В частности, жителей микрорайонов Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет и Белая призвали придерживаться этих рекомендаций.

"На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции. В Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха. При планировании дня людям лучше без нужды не выходить из дома", — отметили в Тернопольской ОВА.

Специалисты Тернопольского областного центра контроля и профилактики заболеваний осуществляют постоянный мониторинг качества воздуха и воды. В настоящее время превышение вредных веществ не зафиксировано.

"Попадание произошло в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы. К счастью, обошлось без пострадавших. К утру пожар удалось локализовать, но возгорания продолжают тушить", — отметил начальник управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей.

Напомним, 18 августа россия предприняла попытку атаки на Киев крылатыми ракетами "Искандер-К".

31 июля силы ПВО отразили самую массированную атаку России на Украину с начала войны.

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