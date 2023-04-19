Жители Киевщины видели мощную вспышку в небе: вероятно, это был спутник (видео)

В Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы.

Кроме того, вспышку видели и на территории Киевской области. Видео со вспышкой опубликовали в сети.

Впрочем, сразу после этого в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что по предварительной информации на Киевщину мог упасть спутник NASА. Хотя по доступной информации, траектория его полета не проходила над столицей Украины.

В свою очередь представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что не может подтвердить падение спутника над Киевом.

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Предполагается, что в 21:56 в небе можно было наблюдать падение спутника NASA, сопровождавшееся мощной зеленой свечкой.

В 22:30 в телеграмм-канале руководителя Офиса президента Андрея Ермака появилось сообщение, что вспышка и взрыв – работа нашего ПВО.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", – написал он, однако впоследствии удалил сообщение.

Следует добавить, что по данным Space, 19 апреля на Землю должен был упасть "мертвый" космический аппарат NASA под названием RHESSI. Последние несколько лет он не работал.

Напомним, в столице, в начале бульвара Шевченко, где долгие годы стоял памятник Ленину, предлагают установить бесплатный общественный туалет.

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