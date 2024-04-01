Жорин назвал затягивание голосования за закон о мобилизации опасным

Верховная рада готовится ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. По мнению заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, затягивание этого процесса крайне опасно.

Он заявил, что также опасно убирать из законопроекта нормы об ограничениях для уклонистов. Об этом Жорин написал в Telegram.

"И так политизировали этот вопрос – то цифры какие-то придумывая, то инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия неотложных решений уже четвертый месяц в медиа происходит цирк, а в повестке дня "главным вопросом" становится блокирование Телеграмма", - отметил заместитель командира 3-й ОШБр.

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Жорин указал, что Украине необходимо обновление законодательства, с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью. После этого необходимо менять систему отбора и подготовки "и многие другие важные аспекты, а не заявления пустые бесконечно слушать".

"Все так возмущаются отсутствием решений от Конгресса США, но у нас парламент поправки к одному законопроекту не может рассмотреть уже больше месяца", – резюмировал он.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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