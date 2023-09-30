Жуткая находка в Турции: археологи раскопали скелет лошади с бронзовым удилом в челюсти (фото)

В 2700-летнем замке Чавуштепе в Турции археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет лошади с бронзовым наконечником в челюстях (металлический кусок, который вставляли в рот, чтобы направлять лошадь).

По данным Anatolian Archaeology, этот замок был построен урартским царем Сардури II в 750 году до нашей эры. Он принадлежал урартам, правившим в регионе Восточной Анатолии.

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В прошлом году на месте, где раньше был найден скелет, принадлежавший человеку из правящего класса Урарту, в этом году также был найден скелет из лошади с удилами, изготовленными из бронзы.

Исследователи сообщили, что эта находка "имеет большое значение для урартской археологии", поскольку впервые найден такой артефакт.

"Раньше мы находили подобные кольца, как браслеты и браслеты, на человеческих скелетах. Эта новая находка имеет больший размер и размещена в середине рта лошади. Мы считаем, что его владелец использовал для более эффективного контроля над животным. Это первый случай, когда мы нашли насадку в форме кольца в истории Урарта. Это показывает нам, какую значительную роль играли лошади в урартском обществе. Эти открытия указывают на то, что это место принадлежало правящему классу", – отметил профессор, доктор Рафет Чавушоглу, деканом факультета искусств и наук Университет Ван Юзунц Йил (YYÜ).

По словам археологов, череп и нижняя челюсть коня были невредимы. Остатки животного исследуют дополнительно в лаборатории.

Напомним, в Турции обнаружили выкопанный в горе тоннель, которому 1700 лет.

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