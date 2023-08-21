Жуткие истории о 5 самых известных кораблях-призраках

На протяжении веков многие корабли так и не вернулись с плавания. О некоторых из них вообще ничего не известно. Но есть корабли, о которых ходят жуткие легенды. Их называют – кораблями-призраками.

Об этом пишет uainfo.

Октавиус

Хотя корабль считается легендой, история Октавиуса остается одной из самых знаменитых. В 1775 г. китобойное судно Геральд наткнулось на корабль Октавиус, бесцельно плывущее вдоль побережья Гренландии. Члены команды взошли на Октавиус и обнаружили трупы экипажа и пассажиров. Капитан корабля был найден у себя в каюте. Было ощущение, будто он умер, заполняя журнал, на котором стоял 1762 г. Согласно легенде капитан поспорил, что скоро вернется в Англию по Восточному пути, но корабль застрял во льдах.

Джойта

Его нашли пустым в южной части Тихого океана в 1955 г. Он направлялся к островам Токелау, когда что-то случилось. Прошло несколько часов, прежде чем была снаряжена спасательная команда. Корабль, однако, был обнаружен через 5 недель. На судне отсутствовали пассажиры, команда, груз и спасательные шлюпки, а одна из сторон была серьезно повреждена. После тщательного исследования оказалось, что радиоволна Джойты была настроена на сигнал бедствия, а на палубе нашли сумку врача и несколько кровавых повязок. Никого из команды так больше и не увидели, в эту тайну так и не было раскрыто.

Леди Лавибонд

Капитан корабля Симон Пил только что женился и решил поехать в круиз, чтобы отпраздновать это событие. С собой он взял свою жену, несмотря на старые приметы моряков о том, что женщина на корабле к несчастью, и отплыл 13 февраля 1748 г. К несчастью для Пила, его первый помощник также был влюблен в его жену и от ревности и злобы увел корабль прямо на песчаную мель. Леди Лавибонд затонула, потянув ко дну всех находившихся на борту. По легенде со времени кораблекрушения, судно видели возле Кента каждые 50 лет.

Мария Целеста

Мария Целеста – торговое судно, покинутое командой и дрейфующее Атлантическим океаном. Корабль находился в подходящих условиях с поднятыми паруса и полным запасом пищи. Но все его шлюпки, журнал капитана и, важнее, команда таинственно исчезли. Не было признаков борьбы, а весь алкоголь и вещи команды оставались нетронутыми, что исключает пиратов. Вероятнейшей теорией является то, что шторм или технические проблемы заставили команду покинуть корабль.

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Летучий голландец

В морском фольклоре нет корабля-призрака более известного, чем Летучий Голландец. Впервые корабль упоминался в 1700-е гг. в книге Джорджа Беррингтона "Путешествие в гавань Ботани". Согласно истории, Летучий Голландец был судном из Амстердама. Капитаном был Ван дер Декен. Корабль направлялся в Ост-Индию, когда его догнал шторм у мыса Доброй Надежды. Полный решимости продолжить путь, Ван дер Декен сошел с ума, убил своего первого помощника и поклялся пересечь мыс. Несмотря на его усилия, корабль утонул, и, как свидетельствует легенда, капитан и его призрачный корабль обречены бродить по морям вечно.

Напомним, ученые впервые за 100 лет раскрыли причину смерти "Андской мумии" с деформированным черепом.

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