Жуткий десерт на Хэллоуин: рецепт привидений из зефира

Если вы не знаете, какой десерт приготовить а Геловин, предлагаем вам сделать зефирки в форме привидений по рецепту от Shuba. Делать их просто и весело

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Масло сливочное – 150 г

Яйцо куриное, желток – 3 шт.

Сахар – 130 г

Какао-порошок – 30 г

Для зефира

Сахар – 200 г

Вода – 140 мл

Яичный белок – 3 шт.

Желатин – 8 г

Соль – по вкусу

Для декора

Шоколадные дропсы – 20 шт.

Сахарная пудра – 100 г

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Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку и масло в блендере и разложите смесь горкой на рабочей поверхности.

В центр горки положите несладкий какао-порошок, сахарную пудру и взбитое яйцо. Смешайте ингредиенты и месите, пока не выйдет плотное тесто. Оставьте его в холодильнике на 30 минут.

Извлеките тесто из холодильника и раскатайте тесто до толщины 4 мм, после чего нарежьте кружки диаметром 5 см. Положите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 180 С 10-15 минут и охладите.

Для зефира начните со взбивания яичных белков до пиков. Желатин растворите в 80 мл холодной воды, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.

В кастрюлю всыпьте сахар и влейте 60 мл воды, перемешайте венчиком. Поставьте на плиту и варите до полного растворения сахара.

После растворения сахара доведите смесь до кипения и убавьте огонь.

Сахарный сироп добавьте к растопленному желатину и смешайте блендером в течение 8-10 минут.

Добавьте сахарно-желейную смесь во взбитые белки и смешайте плоской лопаткой. Переложите смесь в кондитерский мешок и отсадите на каждое печенье, чтобы получилась горка высотой 4-5 см.

Посыпьте сахарной пудрой, а шоколадными каплями сделайте глаза. Поставьте в холодильник на 1 час.

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