Жуткий скелет нашли в Австралии: считается, что это 'инопланетная русалка' (фото)

Необычные скелетные останки, найденные на пляже Кеппел-Сэндс в Квинсленде, Австралия, произвели сенсацию среди местных жителей и пользователей Интернета.

Женщина, которую зовут Бобби-Ли Оутс, прогуливаясь по пляжу, наткнулась на таинственный скелет, который назвала "инопланетной русалкой". В соцсети Фейсбук она обратилась в группу морских биологов Marine Biology, чтобы узнать, что именно она нашла.

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По словам Бобби-Ли, скелет был очень похож на русалку, но выглядел мохнатым и куполообразным гуманоидным черепом. Останки также имели растопыренные ребра, напоминая изображение инопланетян в фильме "Хищник". Фотографии скелета вызвали острые дискуссии по поводу его происхождения, с некоторыми пользователями интернета даже предлагали варианты, что это могут быть останки существа с другой планеты.

Однако эксперты по биоразнообразию предположили, что эти останки могут принадлежать морскому млекопитающему. Роб Девиль, руководитель проекта Британской программы исследования китообразных, считает, что это может быть маленький китообразный, возможно дельфин или редкий тюлень.

Хелен Марш, почетная профессор университета Джеймса Кука, также предполагает, что это морское млекопитающее, вероятно, разложившийся тюлень.

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