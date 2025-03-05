Зима еще напомнит о себе: синоптики предупредили о мокром снеге и слякоти в марте

В Украину пришло потепление, а по выходным температура повысится еще больше. Впрочем, подобная погода не задержится надолго.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. В большинстве областей действует штормовое предупреждение, однако уже с пятницы, по словам синоптика, ветер утихнет, а температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.

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"8-9 марта в Украине ожидается настоящий синоптический рахат-лукум, так что запланируйте приятный отдых на свежем воздухе", – посоветовала Диденко.

Однако она напомнила, что март – месяц нестабильной погоды, поэтому впереди еще похолодание, мокрый снег и слякоть на дорогах.

Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе погоды в Украине на 5 марта.

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