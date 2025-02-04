Зима возвращается: прогноз погоды в Украине на 5 февраля

На следующей неделе в Украине ожидается прохладная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя во многих регионах. В некоторых областях ситуация усложнится из-за тумана и гололеда. Температура воздуха местами опустится до -11 °С, а максимальные значения не будут превышать +4 °С.

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По прогнозам Meteoprog, в среду, 5 февраля, ночью в Карпатах, а днем в восточных, северных областях и местами в Крыму прогнозируется снег или мокрый снег. В других регионах день пройдет без существенных осадков, хотя местами на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью снизится до -3...-8°С, днем ожидается -3...+2°С, в Карпатах ночные показатели достигнут -6...-11°С, днем от -1 до -6°С. °С.

В выходные погода останется зимней, с прохладными температурами и местными осадками.

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