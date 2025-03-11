Зимнюю одежду прятать еще рано: после весеннего тепла в Украину снова придут морозы

Теплая погода в Украине продлится недолго. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует существенное понижение температуры, а ночью в отдельных регионах возможны заморозки.

Об этом он сообщил в комментарии "Телеграфу". По его словам, во второй декаде марта атмосферные условия станут нестабильными. Ожидается падение атмосферного давления, осадков в виде дождей, местами с грозами и сильными порывами ветра.

До 14 марта над Украиной активизируется перенос воздушных масс с юго-запада Европы, что приведет к дождям, особенно в западных и центральных областях.

В этот день из-за влияния циклона ветер усилится до 17-22 м/с, однако температура будет оставаться аномально высокой. Ночью прогнозируется +5…+12 °С, днем +14…+21 °С, а в южных регионах и Крыму местами до +22…+23 °С.

Читайте также: Штормовые ветры в Украине: синоптик объяснила причины и когда ждать улучшения погоды

Изменения в погодных условиях начнут ощущаться с 15 марта, сообщает синоптик. В северных и западных областях температура днем снизится до +5…+12 °С, а ночью местами опустится до -2…+4 °С.

В центральных и южных регионах аномально теплая погода продержится до 17 марта, после чего температура снизится на 5-7 градусов. Таким образом с 16 марта температурные показатели начнут приближаться к климатической норме.

В период с 17 по 20 марта ожидается дождь в западных, северных и южных областях, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер стихнет до 5–12 м/с, но иногда будет оставаться порывистым.

Прогноз похолодания

По данным Укргидрометцентра, понижение температуры начнется уже на выходных. В частности, 15 марта в западных и северных областях ожидается только +4…+10 °С. В то же время на большей части территории страны сохранится теплая погода: днем +12…+18 °С, а в центральных регионах +9…+15 °С.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда Украину покроют первые весенние грозы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!