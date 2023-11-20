Зимой в Украине прогнозируют рост цен на продовольственные товары: что обойдется дороже

Согласно сообщению Татьяны Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар", некоторые продукты питания в Украине могут вскоре подорожать, в том числе мясо, колбасы, овощи и фрукты, включая импортные и отечественные варианты. Ожидается, что это повышение цен произойдет ближе к Рождеству и Новому году, когда спрос на продукты достигает пика.

Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года, пишет OBOZREVATEL. По словам Попович, больше повысятся цены на мясо, колбасные изделия и отечественные овощи.

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Причиной роста цен на овощи является завершение сезона и ограниченное предложение на рынке. По ее словам, цены на картофель и свеклу поднимутся на 5-8%. Фрукты также подорожают, в частности, отечественные яблоки и груши до конца года могут повысить цены на 10-12%, а импортированные бананы – на 10%, а цитрусовые (мандарины и другие) – даже на 15-18%.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, также подтверждает возможное удорожание некоторых товаров зимой на 5-10% из-за фактора сезонности и роста затрат на производство. Уже с конца августа в Украине наблюдается рост цен на молочную и мясную продукцию, что связывается как с ростом цен на горюче-смазочные материалы, так и с окончанием сезонности крупного молока.

Во всей этой ситуации прогнозируется, что цены на продукты могут повыситься до середины декабря, но дальнейшее снижение возможно после того, как перерабатывающие предприятия выполнят обязательства по контрактам на внутренние и экспортные рынки. Цены на яйца, по его словам, могут остаться стабильными до средины весны, когда начинается сезонное предложение от домашних хозяйств.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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