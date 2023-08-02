Зоопарк в Китае обвинили в подмене медведей людьми из-за смешного видео

Зоопарк Ханчжоу опроверг предположение, что некоторые из его медведей могут быть людьми, переодетыми в костюмы животных. Эту версию выдвинули пользователи сети после публикации видео, где черный малайский медведь стоит на задних лапах.

Как сообщает The Guardian, 31 июля в соцсетях завирусилось видео, на котором малайский медведь из зоопарка Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян стоит на задних лапах. Пользователи обратили внимание на стройные ноги и складки меха и предположили, что в качестве медведя выступает человек, переодетый в меховой костюм.

Читайте также: На Амазонке заметили бабочек, пьющих слезы черепах (видео)

Сотрудники зоопарка заявили, что в зоопарке такой обман невозможен. Отмечается, что при температуре 40 градусов человек в костюме медведя "продержался бы не больше нескольких минут, прежде чем упасть в обморок".

Кроме того, по данным зоопарка, рост медведя на задних лапах составляет не более 1,3 м, в то время как средний рост человека примерно 1,7 м.

Представители зоопарка пригласили журналистов лично навестить медведей и убедиться в том, что животные настоящие.

Ранее учёные объяснили, каким образом котам удается при падении постоянно приземляться на лапы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!