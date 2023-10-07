Зубчики, размером с головку: Как посадить осенью женские плоды чеснока, чтобы получить весной богатый урожай

Все садоводы мечтают о качественном и урожайном чесноке на своем дачном участке. Если вы хотите вырастить сочные и крупные головки чеснока, важно правильно выбрать посадочный материал осенью. Здесь некоторые советы, как это сделать.

Согласно бабушкиным советам, для посадки чеснока осенью нужно выбирать исключительно "женские" зубчики, пишет Ukr.media. Они обеспечат вам хороший урожай в следующем сезоне. Но что же это такое? Давайте разберемся. Выбор посевного материала требует особого внимания и ответственности.

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Вот несколько шагов для выбора правильных зубчиков:

Выбирайте большие головки чеснока и тщательно очистите их. Замочите головки в растворе с фурациллином. На 1 литр воды возьмите две таблетки фурацилина. Головки оставьте в растворе в течение 45 мин. Это поможет избавить их от фитопатогенов. Высушите головки в течение 3-4 дней, после чего разберите на отдельные зубчики.

Когда у вас уже есть очищенные и подготовленные "женские" зубчики, вот еще несколько рекомендаций для высадки:

Выбирайте зубчики, форма которых напоминает яйцо и закруглена. Они расширяются в области донышка и сужаются к верхушке. Такие зубчики являются идеальным посадочным материалом. Не торопитесь высаживать чеснок в землю. Оставьте зубчики в разобранном виде, чтобы покровные ткани могли созреть. Очищенные зубчики дают на 60% больше всходов. При высадке в каждую лунку добавьте просеянную золу или речной песок. Это поможет создать защиту от гниения. Не рекомендуется вымачивать посевной материал в фитоспорине или в солевом растворе в осенний период, поскольку фурацилин уже обеззаразил зубчики на этапе подготовки.

Напомним, мы уже писали, зачем завязывать чеснок в узел.

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