Зубная паста и абразивное мыло : действенные способы избавится от царапин на стекле

Стекло часто становится местом, где появляются царапины. В домашних условиях можно воспользоваться разными народными методами, чтобы их убрать.

О них рассказывает сайт This old house.

Два эффективных лайфхака, которые помогут сделать стекло идеальным, это использование зубной пасты для отбеливания или абразивного мыла. Оба из этих продуктов содержат маленькие абразивные частицы, помогающие отполировать поверхность стекла. Чтобы избавиться от царапин, нанесите немного мыла или пасты на сухую и чистую поверхность стекла, а затем сделайте круговые движения, не нажимая слишком сильно. После этого аккуратно протрите стекло салфеткой.

Читайте также: Как очистить от жира стекло на дверце духовки и других поверхностях: два действенных метода

Другой способ – воспользоваться мочалкой для мытья посуды или губкой из металла, где на этикетке указано №0000. Используйте этот метод так же, как и с зубной пастой или абразивным мылом, но на этот раз не нужно вытирать стекло салфеткой.

Следует отметить, что серьезные царапины могут убрать только профессионалы. Предлагаемые методы помогут только с небольшими дефектами на стекле.

Напомним, мы уже писали, как придать блеск лобовому стеклу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!