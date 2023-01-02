Звезду Marvel Джереми Реннера госпитализировали с серьезными травмами: подробности инцидента

Популярный американский актер Джереми Реннер, известный своей ролью Соколиного Ока в нескольких блокбастерах Marvel, получил тяжелые травмы в результате инцидента, произошедшего во время уборки снега. Вероятно, это явилось следствием разрушительного зимнего шторма, накрывшего США.

Об этом "Hollywood Reporter" 2 января рассказал представитель актера. Отмечается, что 51-летний Реннер убирал снег, когда получил серьезные травмы и был госпитализирован вертолетом. В настоящее время актер находится в критическом, но стабильном состоянии.

"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате связанного с погодой инцидента, произошедшего во время уборки снега раньше 1 января. Его семья с ним, и он получает отличный уход" , – сообщил представитель Реннера.

Несмотря на то, что место аварии не было подтверждено, Реннер несколько лет владел домом в округе Вошо, штат Невада. В этом районе на севере Невады был сильный снегопад в канун новогодней ночи. Пока другие подробности инцидента агенты звезды не предоставили.

Отметим, что Джереми Ренер является двукратным номинантом на премию "Оскар" за актерскую роль в фильмах "Повелитель бури" и "Город". Изображение Реннером специалиста по обезвреживанию бомб в Ираке в ленте "Властелин бури" в 2008 году помогло сделать его имя известным.

"Мстители" 2012 года закрепили этот статус актера, во время сотрудничества с Marvel. Его персонаж появился в нескольких сиквелах и получил собственный сериал Disney+ "Соколиный глаз".

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