Астрологи озвучили прогноз семейных отношений 10-16 апреля

UAportal подготовил гороскоп на 10-16 апреля. Плутону в Овне, Венере в Тельце и Меркурию в Близнецах есть что сказать о семейных отношениях.

Овен

Вы можете подвергнуться некоторым ретроградным предупреждениям, когда речь идет о семейной жизни. Овны могут разочароваться в близком человеке или почувствовать разногласия с окружающими из-за недопонимания. Если необходимо, проведите некоторое время в одиночестве, чтобы ясно мыслить и вернуться готовыми к позитивному взаимодействию.

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Телец

Сейчас самое время строить планы и создавать значимые связи с членами семьи. Не бойтесь протянуть руку помощи и показать им, как они важны. Это может привести к установлению более тесных связей в семье, чем когда-либо прежде!

Близнецы

Самое подходящее время для гармонии и взаимопонимания между всеми членами семьи. Даже если в последнее время были мелкие разногласия, воспользуйтесь возможностью в ближайшие несколько дней снять напряжение или разлад. Тогда все смогут двигаться вперед вместе, в мире и единстве.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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