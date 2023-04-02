Астрологи рассказали, чьи желания исполнятся 3-9 апреля

UAportal подготовил гороскоп на 3-9 апреля. Астрологи рассказали о положении планет по отношению к трем знакам зодиака и его влиянии на исполнение желаний.

Рак

Соединение Солнца с Раком на этой неделе дает возможность сделать шаги к достижению своей мечты. Как никогда раньше, вам будет легко понять, чего именно вы хотите и что вам нужно от жизни. Если вы найдете время, чтобы прислушаться к своей интуиции, довериться себе и смело начать действовать, вы обнаружите, что Вселенная открыла для вас множество возможностей.

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Рыбы

Соединение Нептуна с Рыбами напоминает о том, что желания могут сбываться благодаря вере и готовности к действию. Вы можете почувствовать себя более оптимистично, чем обычно, как будто Вселенная творит свое волшебство за кулисами, чтобы принести то, чего вы больше всего желаете. Верьте в себя и будьте непредвзяты; отпустите страх и сомнения, чтобы создать пространство для хороших событий.

Телец

Совмещение Венеры с Тельцом дает стимул для реализации наших желаний. Сейчас самое время сосредоточиться на том, что приносит радость в вашу жизнь; сделайте что-то особенное только для себя или проведите время с теми, кто заставляет вас чувствовать себя любимым и ценным. Когда мы излучаем положительную энергию в мир, мы привлекаем больше позитивной энергии обратно в нашу жизнь. Это может означать приближение наших желаний на один шаг к реальности!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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