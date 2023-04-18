Авокадо и апельсины: 7 фруктов, которые нужно есть во время беременности

Во время беременности будущая мать отвечает не только за свое здоровье, но и здоровье своего ребенка.

Поэтому во время беременности следите за тем, что вы едите, а UaPortal подготовил для вас топ фруктов, особенно полезных во время беременности.

Апельсины – источник фолиевой кислоты и витаминов В и С, которые помогают предотвращать дефекты головного и спинного мозга ребенка.

Манго – в одном плоде содержится суточная норма витамина С, а также витамин А, который улучшает иммунитет будущего малыша.

Авокадо – источник фолата и витаминов С, В, К, а также магния, железа, калия и холина, важного для развития мозга и нервной системы малыша.

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Лимоны – источник витамина С. Улучшают работу пищеварительной системы и облегчают токсикоз у матери.

Бананы – содержат калий, в том числе витамины В, С и клетчатку. Облегчают тошноту на ранних сроках беременности.

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Ягоды содержат витамин С, фолат и углеводы, которые питают ребенка и придают силы.

Яблоки – содержат клетчатку, витамины С, А и калий. Очень полезны для здоровья матери и ребенка.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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