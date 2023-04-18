Авокадо та апельсини : 7 фруктів, які потрібно їсти під час вагітності

Під час вагітності майбутня матір відповідає не лише за своє здоров'я, але й за здоров‘я своєї дитини.

Тому під час вагітності слідкуйте за тим, що ви їсте, а UaPortal підготував для вас топ фруктів, які особливо корисні під час вагітності.

Апельсини – джерело фолієвої кислоти та вітамінів В та С, які допомагають запобігати дефектам головного та спинного мозку дитини.

Манго – в одному плоді міститься добова норма вітаміну С, в також вітамін А, який покращує імунітет майбутнього малюка.

Авокадо – джерело фолату та вітамінів С, В, К, в також магнію, заліза, калію та холіну, важливого для розвитку мозку та нервової системи малюка.

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Лимони – джерело вітаміну С. Покращують роботу травної системи та полегшують токсикоз у матері.

Банани – містять калій, в також вітаміни В,С та клітковину. Полегшують нудоту на ранніх термінах вагітності.

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Ягоди – містять вітамін С, фолат та вуглеводи, які живлять дитину та надають сил.

Яблука – містять клітковину, вітаміни С, А та калій. Дуже корисні для здоров'я‘ матері та дитини.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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